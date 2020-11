Kinnisvarafirma: koroonaviiruse mõju pole turul enam tunda

«Kinnisvara müügistatistika näitab tavaliselt kuu-paar tagasi tehtud otsuseid, aga ka praegu, novembri alguses on nii päringute arv kui ka üldine turuaktiivsus täiesti tavapärane,» ütles Vahter pressiteates ja lisas, et olulist hinnalangust või muid põhjalikumaid muudatusi elamispindade turul oodata pole.

«Kuna kevadel pandi osa kinnisvaraarendusi seisma, aga päris palju reservis olevat vara on vahepeal ära müüdud, siis on praeguseks tekkinud isegi kerge uusarenduste defitsiit – tunne, et polegi nagu midagi osta. Seetõttu on suuremad arendajad uuesti projektid üles sulatanud ja alustanud jälle ehitamist, et oleks mida pakkuda,» märkis Vahter.