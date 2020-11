Ratas arutas iduettevõtjatega tulevikku

Ratas märkis, et idufirmad ja IT-sektor on suure kasvupotentsiaaliga ning pakuvad kõrge lisandväärtusega tooteid. «Kuna ligi neljandik selle sektori töötajatest on välismaalased, siis meie majanduskasvu ja konkurentsivõimet silmas pidades on oluline, et välistalendid sooviksid Eestisse tulla. Loodetavasti leiame lahendusi, kuidas iduettevõtjaid toetada,» lubas Ratas.