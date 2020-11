Ratas arutas iduettevõtete esindajatega sektori käekäiku

«Eestis töötamine ja siia investeerimine peab olema võimalikult lihtne ning seda reguleeriv seadusandlus toetav ja asjakohane,» sõnas Ratas. «Kindlasti on sektori esindajate kogemused ja ettepanekud hea stardikoht hoolitsemaks, et riik saaks meie ettevõtteid parimal võimalikul viisil toetada,» sõnas ta.

Ratas märkis, et Idufirmad kitsamalt ning IT-sektor laiemalt on väga suure kasvupotentsiaaliga ning keskendunud kõrge lisandväärtusega toodete pakkumisele. «Kuna ligi neljandik selle sektori töötajatest on välismaalased, siis meie majanduskasvu ja konkurentsivõimet silmas pidades on oluline, et Eesti peab olema riik, kuhu välistalendid soovivad tulla. Loodetavasti leiame majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel ning koostöös sektori esindajatega lahendusi, kuidas iduettevõtjaid toetada,» sõnas Ratas.