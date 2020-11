Ettevõtte asutaja ja juht Taavi Madiberk ei soostunud Postimehele ütlema, kes konkreetselt firmasse raha panid. Ta selgitas põgusalt, et tegu on Euroopa juhtivate tööstus- ja tehnoloogiainvestoritega, kes viisid muuhulgast nullist börsile Hollandi makseettevõtte Adyen.

Krediidinfost selgub, et uute investorite pilt on kirju. Teiste hulgas on seal näiteks Hispaanias registreeritud Global Portfolio Investments S.L, Rootsi investeerimisfond Nidoco AB, Šveitsi kodanik Karl Erik Bengt Wahlqvist, aga ka Kuveidi ja Hongkongi kodanikud. Lisaks uutele investoritele tõstsid oma osalust juba vanad olijad, näiteks Harju Elekter ning Aivar ja Margus Linnamäe.