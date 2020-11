PRFoods kaotas käivet ja jäi pea kahe miljoniga kahjumisse

«Finantsaasta esimese poolaasta tulemuste põhjal ootasime palju tugevamat tulemust. Arvestades, et juba jaanuarist oli Hiinas levima hakanud koroonaviiruse mõju globaalsele nõudlusele ja kalahinnale negatiivne, suutsime teisel poolaastal reageerida rahuldavalt, kuid kogu turu languse taustal oli ülimalt keeruline saavutada kõrgemat tulemust,» märkis juhtkond.

Hotellide, restoranide ja toitlustuse sektori (HoReCa) piirangud ning lennutranspordi drastiline vähenemine mõjutasid ettevõtte käivet juba märtsi keskpaigast ning segmendi taastumine on olnud PRFoodsi põhiturgudel ehk Soomes ja Suurbritannias siiani vaevaline. Tingituna lõhe ja forellihinna langusest on odavnenud ka lõpptooted eriti Soome turul, mis mõjutab kasumlikkust.

Värske kala ja filee müügihind on otseselt mõjutatud lõhe ja forelli ekspordi turuhindadest, mis on olnud kalendriaasta algusest langustrendis. Analüütikute ja Fishpooli lõhe tulevikuhindade baasil saab eeldada alles 2021. aastal hindade kasvu ning nõudluse suurenemist kuni 9 protsendi võrra.

Ettevõtte netovõlgnevus oli 30. juuni seisuga 20,7 miljonit eurot. Grupi käibekapital oli negatiivne, lühiajalised kohustused ületavad käibevarade taset ligi 4 miljoni euro võrra. Elimineerides lühiajalised kohustused seotud osapooltega, kellega on vajadusel grupil võimalus kokku leppida maksetähtajad pikemad kui 12 kuud, on grupi käibekapital positiivne.

Juhtkond hindab COVID-19 otseseks negatiivseks mõjuks EBITDA-le 600 000 eurot. Grupi ettevõtted on vähendanud vastavalt tootmise langusele nii tootmis- kui kontoritöötajate tööaega ja töötasusid vahemikus 10 kuni 30 protsenti. Kontserni ettevõtted Eestis ja Suurbritannias on kasutanud riigi pakutavaid töötasu kompenseerimise toetusi.

Ettevõtte on alates majandusaasta viimasest kvartalist juurutanud kulude kokkuhoiuprogrammi, mille tulemusena kulud vähenevad aastas ligikaudu 400 000 euro võrra. Järgmise finantsaasta põhiteemaks on kasumlikkuse säilitamine ja kasv tugeva ülepakkumise tingimustes turul. «Arvestades grupi ettevõtete regionaalset positsiooni usume, et suudame tekkinud olukorraga konkurentidest paremini hakkama saada,» märkis juhtkond.