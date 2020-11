T1 emafirma langes sügavale kahjumisse

Ettevõtte juht Paolo Michelozzi märkis börsiteates, et käibe tekkimiseks loetakse hetke, mil sõlmitakse asjaõiguslepingud ja müüdud kinnisvara antakse kliendile üle. «Praegu on suurem osa meie arendusprojektidest kas ehituse või ehitamisega alustamise faasis. Seega, hoolimata aktiivsest kinnisvara müügitegevusest, kajastub müügitulu tehingutest hoonete valmimisel ning notariaalsete ostu-müügitehingute sõlmimisel,» nentis ta.

Tallinnas on käimasolevad ehitustööd Kristiine Citys ja Kalaranna Kvartalis jätkunud plaanipäraselt.

Riias praegu aktiivset ehitustegevust ei toimu ning ettevõte on keskendunud korterite müügile River Breeze Residence'is. Samuti tegeleb Pro Kapital Kliversala Kvartali järgmiste etappide planeerimisega.

Vilniuses on ettevõte kavandamas Šaltiniu Namai Attico projekti järgmist etappi, milles saavad olema linnavillad ning ärihoone. Ehitusega on kavas alustada 2021. aastal.

Michelozzi märkis, et kevad avaldas tugevat mõju Saksamaal Bad Kreuznachis asuva hotelli PK Parkhotel Kurhaus tegevusele. «Tulenevalt COVID-19 poolt põhjustatud piirangutest oli hotell suletud märtsist juuni lõpuni. Teises kvartalis hotellil käivet ei olnud ning viisime sel perioodil kulud miinimumini,» ütles ta.

Nüüd on Saksamaa valitsus seadnud majutusasutustele uued piirangud, mistõttu on hotell taas suletud 2. novembrist esialgu kuni novembrikuu lõpuni.

Eriolukorra seisund on Michelozzi sõnul avaldanud märkimisväärset mõju Pro Kapital Grupi tütarettevõttele Tallinna Moekombinaadile, mis on T1 Mall of Tallinn keskuse omanikfirma. 3. aprillil teavitas Pro Kapital Tallinna Moekombinaadi saneerimismenetluse algatamisest.