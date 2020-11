Suurpank sai miljardeid dollareid trahvi

Samas ei teadnud keegi, kust oli pärit Low’ vara. Mõned arvasid, et ta oli varanduse oma Hiina vanaisalt päranduseks saanud, mõned pidasid teda Aasia relvakauplejaks, mõned kinnitasid, et ta on Malaisia peaministri lähedane isik. Kõige lähemal tõele oligi viimane oletus, sest Low oli Najib Razaki usaldusalune juba enne tolle saamist peaministriks 2009. aasta aprillis.

Volituste ületamine

Teine suure pettuse peategelane on Goldman Sachsi enda partner, staarpankur Tim Leissner, kes on tuntud moedisaineri ja modelli Kimora Lee Simmonsi abikaasa. Leissner ühines Goldman Sachsiga 1998. aastal. Ta suutis väga kiiresti leida kontakte ning sõbruneda mõjukate ringkondadega Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, töötas väga palju ning napsas pangale kõige magusamad tehingud, tõustes peagi terve regiooni juhiks. 2006. aastal nõustas ta kõigi aegade suurimat ülevõtmist Malaisias, tänu millele valiti ta ka Goldman Sachsi partneriks. Sellega kaasnes palgatõus kõige kõrgemale tasemele – põhipalk jäi vahemikku viis kuni seitse miljonit dollarit aastas.

Tom Weight ja Bradley Hope kirjutavad, et Leissner oli nn suhete pankur. Ta on ideaalne suhetevõrgu looja, kes rääkis inimestele seda, mida nood kuulda tahtsid. Aga juba madalamatel ametikohtadel kippus ta tihti volitusi ületama.

Skandaali puhkedes väitis Goldman, et ei teadnud Leissneri rollist 40 protsendi võlakirjade pakkumise mahu kõrvalenihverdamises või selles, et Jho Low oli emissiooni korraldamisel vahemees. Hiljem tuli välja, et Low oli kohtunud Goldman Sachsi eelmise tegevjuhi Lloyd Blankfeiniga vähemalt kaks korda: 2009. ja 2012. aastal. Kohtunud sellest hoolimata, et Goldmani privaatpanganduse üksus ei võtnud 2010. aastal Low’​d oma kliendiks, sest too ei suutnud nimetada oma jõukuse allikat, kirjutas Financial Times kaks aastat tagasi.