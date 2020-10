Pankadevahelise rahaturu intressinäitaja euribor on seotud Euroopa Keskpanga (EKP) baasintressidega. Sellega omakorda on seotud suur osa pankade poolt välja antavaid laene. Tavapärane laenu intressimäär ongi kuue kuu euribor pluss panga poolt võetav laenumarginaal.

Kui viimased kümmekond aastat on laenulepingutes kirjas, et kui negatiivse euribori puhul loetakse see laenuintressi arvutamisel nulliks, siis vanemates lepingutes ei osanud pangad sellise võimalusega arvestada.