Koroona kärpis Postimehe müügitulu

Eelmine majandusaasta algas 2019. aasta 1. mail ning lõppes tänavu 30. aprillil. Sellest varasem majandusaasta oli aga erakorraliselt 16 kuu pikkune. Aasta varem teenis kontsern 16 kuu jooksul 53 miljonit eurot müügitulu ja jäi 8,9 miljoni euroga kahjumisse.

«Olulisel määral mõjutas koroonakriis, mis aasta lõpuks andis päris kõvasti ennast tunda, mille läbi tuli ka müügitulu langemine, aga suures plaanis on tegelikult Postimees Grupp miinuse vähendamise kursil,» ütles Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu BNS-ile.

Raudsalu märkis, et ettevõte plaanib endiselt lähiaastatel kahjumiga nulli jõuda. Tema hinnangul on see plaan jätkuvalt adekvaatne ja Postimees Grupp selles suunas liikumas.

«On ka näha, et oleme aasta-aastalt päris jõudsalt seda miinust vähendanud. Isegi kui erakorralised kulud ja pikem aasta välja võtta, siis on ikkagi miinus vähenenud,» lisas ta ja tõi välja, et kõik meediumid suutsid oma kahjumit vähendada.

Juhatuse esimehe sõnul on tulude struktuuri vaadates ettevõttele järjest olulisemad digitellijad. Raudsalu hinnangul tõi koroonakriis kaasa selle, et inimesed hakkasid rohkem kohalikku meediat tellima digikujul. «Just koroonakriisi lõpus ja võib-olla ka suvel nägime eriti – mis küll puudutab praegust majandusaastat – tugevat digitellijate tõusu ja see on jätkunud ka sügisel,» tõdes Raudsalu.

Aruandeaastal investeeris kontsern materiaalsesse põhivarasse 3,6 miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse ligi 2 miljonit eurot. Põhivara investeeringutest oluline osa oli seotud uue kontorihoonega.

Müügitulust 22,6 miljonit eurot moodustas reklaami müük, tellimustelt tuli 10,5 miljonit eurot.

Töötajate keskmine arv täistööajale taandatuna vähenes 37 võrra 543 töötajale. 12 kuu palgakulu oli 14,5 miljonit eurot, ülemöödunud majandusaasta 16 kuu jooksul oli palgakulu 19,5 miljonit eurot.

Bilansipäeva seisuga oli kontsernil koos eelmiste perioodidega kogunenud 30,7 miljonit eurot kahjumit.

Ettevõtte käibekapital oli selle aasta 30. juuni seisuga 8,3 miljoni euroga miinuses. Ettevõtte juhtkond märkis aruandes, et tegeleb pikajalise strateegia väljatöötamisega, et Postimees Grupp oleks eraldiseisva üksusena tulevikus iseseisvalt majandav ja jätkusuutlik ettevõte, seni tagab vajaliku likviidsuse emaettevõte.

Postimees Grupi kontserni kuuluvad ajalehed Postimees, Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Lõuna-Eesti Postimees ning nende uudisteportaalid, samuti nädalakiri Maa Elu ja ajakiri 60+, uudisteagentuurid BNS Eestis ja BNS LT Leedus, raadiojaamad Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoje Radio ja DFM. Postimees Grupile kuuluvad telekanalid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12 ja MyHits TV.