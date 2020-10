Pank: Balti riikide noortel pole piisavalt raha kodude ostmiseks

Luminori tellimusel kolmes Balti riigis septembris ja oktoobris 20–30-aastaste noorte seas läbiviidud uuring näitas, et enamus selle vanusegrupi noortest elab juba vanematest eraldi, teatas pank.

Märgatav osa uuringus osalenutest elab kas üürikodus või mitte endale kuuluval pinnal. Seetõttu sooviksid pooled või peaaegu pooled Balti riikide noortest endale järgmise viie aasta jooksul päris oma kodu osta – Eestis 50 protsenti, Leedus 54 protsenti ja Lätis 42 protsenti vastanuist. Lisaks nõustub suur enamus vastanutest väitega, et kinnisvara on tulevikule mõeldes hea investeering.

Luminori krediiditoodete juhi Heiki Raadiku sõnul näitab uuring, et noored mõistavad oma kodu ostmise tähtsust pikas perspektiivis, samas on 20–30-aastased tihti probleemi ees, et neil pole veel piisavalt sääste esimeseks sissemakseks.