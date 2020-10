Ülemiste linnaku arendaja kasum sai hoobi

Mainor Ülemiste intressikandvad kohustused moodustasid kvartali lõpus 94,1 miljonit eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid SEB Pank AS, LHV Pank AS, OP Corporate Bank Plc ning Luminor Bank AS. Kasutamata laenuvõimalusi oli firmal 1,9 miljoni euro eest.