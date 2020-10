Eesti Energia vaidlus tööstushiiuga võib minna arbitraaži

Augusti alguses lõppes Auvere elektrijaama kaheaastane garantiiperiood, mille jooksul jäi jaama töökindlus erinevate rikete tõttu lepingus ettenähtust 92 protsendist väiksemaks. «Fakt on see, et elektrijaama töökindlus oli umbes kaks korda madalam kui pidi olema,» rääkis Sutter.