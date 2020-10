«Näiteks olen ühele Belgia kliendile seletanud, et leili visatakse kerisele rohkem kui üks kulbitäis tunni jooksul,» meenutas Iglucrafi juht Priit Kallas, kelle firma sai tuntuks selle poolest, et müüs mõni aasta tagasi iglusauna jalgpallitähele David Beckhamile.

«Meil küsis üks Hiina klient kerisele osutades, et mis asi see on, kas disainielement,» rääkis termopuitu ja valmissaunu tootva Thermory juht Katrin Reinaste-Parve.