Töösuhete arv on aastaga vähenenud ligi 15 000 võrra

Tööturu kiirstatistika kohaselt on ligi 1200 töökohta kadunud ka töövahendusteenuste valdkonnast. See hõlmab nii tööhõiveagentuuride tegevust kui ka ajutise tööjõu rendiga tegelevaid ettevõtteid.

Rootalu tõi välja, et töösuhete arvu vähenemine ei puuduta siiski kõiki tegevusalasid. «Töösuhete arv on kasvanud programmeerimise alal ja tervishoius. Mõlemal tegevusalal tuli aastaga juurde rohkem kui 1000 töökohta ja töösuhete arv on alates juunist pidevalt pisitasa kasvanud. Aastavõrdluses on töösuhteid juurde tulnud ka finantsteenuste alal,» märkis ta.