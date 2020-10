Aasta naine 2019: kriisis selgusid tõelised tegijad

Sogenbits, kes valiti mullu aasta naiseks, on Hanza Mechanicsi Tartu ja Narva tehaste juht. Tehaste aastakäive on kokku umbes 70 miljonit eurot ja Sogenbitsi alluvuses töötab kokku 700 inimest. Täna esines ta EASi korraldatud ekspordikonverentsil, kus ta rääkis, kuidas tema ettevõte on kevadel alanud kriisile vastu pidanud.