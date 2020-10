Iutecredit kaotas kolmandiku kasumist

«Andsime kolmandas kvartalis välja enam kui 30 miljonit eurot laene, mis näitab, et järelmaksulaenuäri on peaaegu täielikult taastunud pandeemiaeelsele tasemele,» ütles ettevõtte juht Tarmo Sild pressiteates, kuid lisas, et kontsern on siiski ettevaatlikum laenupakkumiste osas.