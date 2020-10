Eesti Energia vähendas kahjumit

Eesti Energia juhatuse liikme ja finantsdirektori Andri Avila sõnul on kolmas kvartal energiaäris igal aastal kõige keerulisem kvartal, tänavu eriti.

«Energiatarbimine on koroonaviiruse pandeemia tõttu varasemast madalam, pakkumine seevastu on Põhjamaade hüdroenergia rohkuse tõttu jätkuvalt suur. Meie koduturgudel tähendas see kuni 30 protsenti madalamat elektrihinda, vedelkütuste keskmine turuhind langes veelgi enam,» kommenteeris Avila.