Arco Vara kahjum süvenes veelgi

Arco Vara juhi Miko-Ove Niinemäe sõnul saab kolmanda kvartali positiivseks lugeda. Ta lisas börsiteates, et müügitempo taastumine osutus kiiremaks kui spekuleeritud, samuti on käimasolevatel arendustel ehitustegevus jätkunud vastavalt planeeritule.

Suuremaks muudatuseks 2020. aasta kolmandas kvartalis oli ettevõtte teatel Bulgaaria üksuse juhataja vahetus 30. juulil. Uue juhataja peamisteks ülesanneteks on Iztok Parkside kasutusloa protsessi lõpule viimine ja vähemalt kahe uue elamukinnisvara arenduste algatamine 2021. aasta esimeses pooles.

«Müügitulu on oodata 2021. aasta esimeses kvartalis, kuid soodsate ehitustingimuste jätkumisel pole välistatud lõppmüükide vormistamise algus juba 2020. aasta neljandas kvartalis,» ütles Niinemäe.

Ta lisas, et Kodulahe neljandas ja viiendas etapis käivad läbirääkimised ehituse peatöövõtuks, kuid ehituse algusaeg oleneb soovitud ehitushinna saavutamisest. Samuti on alanud kuuenda etapi projekteerimine, ehitustööde alustamise aeg on eeldatavalt 2021. aasta neljas kvartal.