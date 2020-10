EfTENi kolmas fond teenis korraliku kvartalitulu

Müügitulu vähenemine on ettevõtte teatel seotud koroonakriisist tulenevate ajutiste allahindlustega, samas aga taastus üüritulu tavatasemele kvartali lõpukuul septembris.

Järgmise 12 kuu jooksul jõuab EfTENi teatel kätte mitme kontserni tütarettevõtte laenulepingu tähtaeg. Enamus kontserni laene on sõlmitud viieaastase tähtajaga, mis refinantseeritakse laenulepingu lõppemisel.

Järgmise 12 kuu jooksul refinantseeritakse kontserni laenukohustustest 19,3 miljonit eurot ehk 29 protsenti kogu laenuportfellist. Septembri lõpu seisuga on kontserni laenulepingute keskmine intressimäär arvestades intressivahetuse lepinguid 2,23 protsenti, detsembris oli näitaja 1,84 protsenti. LTV ehk Loan to Value oli septembris 49 protsenti, detsembris 52 protsenti.