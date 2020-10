GRAAFIK ⟩ Bolt jäi 85 miljoni euroga kahjumisse

Bolti tegevjuhi ja kaasasutaja Markus Villigi sõnul oli tulemus ootuspärane, kuna ettevõte on keskendunud laienemisele. «Kahjumit peab selles valdkonnas vaatama teisiti kui nii-öelda vana sektori äride puhul, sest me ei investeeri tehastesse ja seadmetesse, vaid eelkõige tootearendusse ja turundusse,» leidis ta.

Ta lisas, et Bolti küpsematel turgudel on ettevõte kasumlik, kuid tervikuna on Bolt siiski kasvule orienteeritud. «Jäime möödunud aasta tulemustega väga rahule ja oleme sellel aastal jätkanud vaatamata COVID-19 pandeemiale samasugust kasvu,» kinnitas Villig pressiteates.