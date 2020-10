Alibaba tütarettevõte teeb ajaloo suurima IPO

Mammutemissioon on jagatud kahe finantskeskuse, Shanghai ja Hongkongi vahel ning on üliaktiivse Hiina kapitalituru veel üks oluline verstapost. Juba praegu on sealsete ettevõtete emissioonide mahud kerkinud kõrgeimale tasemele alates 2010. aastast.

Kummaski linnas soovib Ant kaasata 17,2 miljardit dollarit (14,5 miljardit eurot). Kui emissiooni läbiviijad soovivad realiseerida lepinguga lubatud optsioone mahus 15 protsenti, võib nende maht tulla 5,2 miljardi dollari (4,4 miljardi euro) võrra suurem. Aktsiamüügi õnnestumise korral saab Ant Groupi IPO olema kõigi aegade suurim, ületades nii Alibaba 2014. aasta IPOt, mis oli 25 miljardit, ja eelmisel aastal toimunud Saudi Araabia naftamonopoli Saudi Aramco 29,4 miljardi dollari suurust emissiooni, mis oli seni ajaloo suurim.

Anti suurim aktsionär, Hiina tuntud ettevõtja ning Alibaba asutaja Jack Ma ütles pühapäeval, et see IPO on suurim, mida inimkond tunneb. Shanghais toimunud finantsfoorumil sõnas Ma: «See on esimene kord, kui nii suur IPO toimub väljaspool New York Cityt, mida me poleks julgenud arvata viis, isegi kolm aastat tagasi.»

Mõne aastaga on Ant muutnud Hiina inimeste harjumusi – seda, kuidas nad kulutavad, võtavad laenu, säästavad ja investeerivad. Ettevõte, mis sai alguse Alibaba e-kaubanduse arveldusteenusest, käitleb praegu aastas triljonitesse dollaritesse ulatuvaid makseid aastas, haldab maailma suurimat likviidsusfondi ning annab väikelaene miljonitele tarbijatele ja väikeettevõtetele.

Bloombergi prognoosi kohaselt kasvab Jack Ma vara väärtus pärast õnnestunud IPOt 71,1 miljardi dollarini, kergitades ta jõukuselt 11. kohale maailmas. Eilse seisuga oli tema vara väärtus 60,6 miljardit dollarit ning ta on Bloombergi miljardäride edetabelis 17. kohal.

Ant on juba viinud lõpule 80 protsendi aktsiate müügi strateegilistele investoritele, see tähendab neile, kes hoiavad aktsiaid vähemalt 12 või 24 kuud. Ülejäänud 20 protsendile aktsiatest on tehtud pakkumisi 284 korda rohkem, kui on aktsiaid.

Hongkongis pakutavad aktsiad olid juba esmaspäeval vähem kui esimese tunniga märgitud institutsionaalsete investorite poolt üle, ütles The Wall Street Journalile teemaga kursis olev allikas.

Ka Alibaba ise ostab 5,1 miljoni aktsia suuruse osakaalu, mis on umbes kolmandik kõigist aktsiatest.