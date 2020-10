Alexela sõlmis KredExiga kopsaka laenulepingu

Laenu tähtaeg on viis aastat ning intress 2 protsenti. Laenu antakse mitmes jaos, esimene väljamakse toimub juba sel nädalal, teatas Alexela.

Laenu tagatiseks on 40 protsenti Alexela Varahalduse aktsiaid ja Alexela grupi lisatagatised. Alexela peab tingimuste kohaselt tagama 500 töökoha säilimise Kiviõli piirkonnas, Kiviõli keemiatööstuses.

Alexela grupp annab tööd rohkem kui 1000 inimesele. Grupi tegevusvaldkondadeks on energeetika, tööstus ja kinnisvara. Alexela gruppi kuuluvad ettevõtted on energiaettevõte AS Alexela, Kiviõli Keemiatööstus, metalliettevõte Kohimo, Tiki treilereid valmistav Bestnet ning kuumtsinkimise tehased Eestis Paldiskis ja Soomes Raumas.