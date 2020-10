Samsungil algab uus ajastu

Pühapäeval meie hulgast lahkunud Lee Kun-hee (09.01.1942–25.10.2020) pärijad peavad pärandatava vara pealt maksma kopsaka maksu, selle väärtusest 60 protsenti, mis hinnanguliselt ulatub 10 triljoni vonnini (7,5 miljardi euroni), samas kui analüütikud on eri meelt, mida maksu maksmiseks ette võetakse. Näiteks rahvusvahelisele ehitusele ja kaubandusele keskendunud ettevõtte Samsung C&T aktsia kerkis Lee surmateate järel tervelt 21,2 protsenti ning kindlustuskompanii Samsung Life Insurance aktsia 15,7 protsenti.

Lee Kun-hee juhtimise all kasvas tema isa Lee Byung-chulli 1938. aastal asutatud väike kaubandusettevõte rahvusvahelise mastaabiga konglomeraadiks (chaebol) Samsung Group, mis tegeleb peaaegu kõigega alates kindlustusest ja lõpetades laevaehitusega. Samsung C&T ehitas Dubaisse maailma kõrgeima hoone, Samsung Heavy Industries on aga käibe järgi suuruselt kolmas laevaehitaja maailmas.

Grupi kroonijuveeliks tõusis Kun-hee juhtimise all elektroonikaseadmete tootja Samsung Electronics, millest sai maailma suurim telerite, nutitelefonide ja mikrokiipide tootja.

Interbrandi hinnangul on Samsung väärtuselt viies kaubamärk maailmas, jäädes alla vaid Apple’ile, Amazonile, Microsoftile ja Google’ile.

«Kvaliteet ennekõike!»

Kogu kõne anti välja ka 200-leheküljelise raamatuna, mis jagati kõigile töötajatele. Need, kellel oli probleeme kirjaoskusega, said selle koomiksina.

Toonase kuvandi kulminatsiooniks osutus 1995. aasta, kui selgus, et Leele kingitud mobiiltelefon ei tööta. Seepeale kästi tuhandetel telefonitehase töötajatel koguneda vabriku ette ja panna pähe peapael kirjaga «kvaliteet ennekõike!». Tuhanded telefonid ja muud elektroonikatarbed, mille väärtuseks hinnati umbes 50 miljonit dollarit, kuhjati kokku ja pandi põlema. Järelejäänud tuhk lükati buldooseriga laiali.

Vaatamata üleskutsele muuta kõike, oli edu esialgu siiski visa tulema. Pingutused hakkasid vilja kandma käesoleva sajandi alguses, kui Samsung hakkas võtma elektroonikaseadmete turul üha suuremat turuosa. 2006. aastal tõusti maailma suurimaks teleritootjaks mahu järgi, eelkõige tänu sellele, et suudeti Sonyst kiiremini lameekraane tootma hakata.

Samsung on Lõuna-Korea ülekaalukalt suurim chaebol ehk perekonna kontrolli all olev konglomeraat. Chaebol’idel oli suur roll Lõuna-Korea majanduse kasvus pärast Teist maailmasõda, kuid samas on neid süüdistatud hämarates majandus- ja poliitilistes tehingutes.