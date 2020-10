New Yorgi toidupood pakub Trumpi pooldajatele allahindlust

Toidupood Fresh Food Supermarket postitas kolmapäeva Facebookis reklaami, et need poekülastajad, kes ütlevad kassapidajatele, et on Trumpi pooldajad, saavad 20protsendilist allahindlust. Õlu allahindlusesse siiski ei kuulu, seisis postituses, millel oli tänahommikuse seisuga 1200 märkimist 1600 kommentaari ja 268 jagamist.

Poe omanik, naturaliseerimise teel USA kodakondsuse saanud Jose Colon, kes on pärit Dominikaanist, ütles, et teda hakati reklaami pärast kohe kritiseerima.

«Me peaksime elama vabal maal,» ütles Colon telekanalile Fox News, «See on veider. See on hullumeelne. Me elame vabal maal kus me toetame demokraatiat, kus saab olla mõlemal pool, me võime toetada vasakpoolseid, parempoolseid,» lisas ta.