Soomlased tarbivad inimese kohta keskmiselt 12 kilo kohvi aastas, olles sellega suurimad kohvijoojad maailmas. Kuna inimese kohta (per capita) arvestusse lähevad lapsed ja muud inimesed, kes kohvi ei joo, tähendab see, et põhjanaabrite tegelik tarbimine on palju suurem.