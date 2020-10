Baltic Horizoni täiendavaid osakuid märgiti üle seitsme miljoni eest

«Oleme pakkumise tulemustega rahul, arvestades, et praegu on kapitali kaasamine Covid-19 tõttu keeruline. Balti riikidest oleme märkimisperioodi jooksul saanud ligi 500 uut jaeinvestorit ja see oli esimene kord, kui tutvustasime Baltic Horizonit pikaajalise investeerimisvõimalusena ka Leedu jaeinvestoritele,» ütles Baltic Horizoni fondijuht Tarmo Karotam börsiteate vahendusel.