Tööandjad: riigieelarves on tehtud murettekitavaid valikuid

Aasa sõnul on investeeringud Eesti majanduse taastumisel ülimalt olulised, sest vastasel juhul kukuvad ehitus- ja tootmismahud ning hõivatute arv kahaneb järgmisel aastal järsult. «Samuti oleks riigil tark kasutada odavat laenuraha just investeerimiseks ajal, kui ehituse hinnad on madalamad,» lisas Aas.