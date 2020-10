Riik plaanib pankade soovil ühtse laenukohustuste krediidiregistri luua

SEB Eesti juhatuse liige Allan Parik kommenteeris ERR uudisteportaalile, et laenu taotlemisel poleks kliendil täiendavat tõestamist vaja teha, sest pankadel on andmed keskselt kättesaadavad.

Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna juhataja Thomas Auväärt selgitas, et pangad ja kiirlaenufirmad ei ole kohustatud omavahel infot jagama, mistõttu ei saa inimese tegelikku laenukoormust kontrollida. «Inimestelt võib küsida küll kontoväljavõtteid, aga nad on nutikad, suudavad varjata oma teisi kohustusi, ja nii laenuandja ei tea, et inimene on juba suuri finantskohustusi endale võtnud,» lisas ta.