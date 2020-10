GMi allüksuse GMC veebisaidile ilmus Hummer EV «Edition 1» kohale kiri, mis teatas, et reserveeringud on täis, vahendas Reuters. Masina tootmine peaks algama järgmisel sügisel. Järgmine versioon, Hummer EV 3X peaks tootmisesse minema sügisel 2022.

Elektri-Hummeri presentatsioonil kolmapäeval ütlesid GMi esindajad, et selle väljatöötamiseks kulus 18 kuud. Sõiduk suudab karmil pinnasel neljarattalise roolimise abil vähi kombel külitsi liikuda. Režiimil «Watts to Freedom» (ingl - vattidega vabadusse) kiirendab see nullist 97-kilomeetrise tunnikiiruseni kolme sekundiga.