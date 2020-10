Korruptsioonikomisjon: MESi käibelaene jagati investeeringuteks

«Praegu on ebaselge, kuidas kriisiajale vaieldamatult vajalikust kiirest käibelaenust sai investeerimislaen,» nentis Raik pressiteates. Ta lisas, et otsuse võttis vastu MESi nõukogu, kuid lisaeelarve kinnitanud riigikogu sellest muudatusest ei teavitatud.

«Komisjon soovib saada vastuseid, kas laenutingimused vastasid eesmärgile, kas protsess oli läbipaistev ning kas laenu said need, kes seda vajasid,» toonitas Raik, lisades, et riigikontroll peab välja selgitama, kas MESi töös on tegemist eksimuse või pahatahtlikkusega.