Uuring: üle poole Euroopa väikeettevõtetest kardab pankrotti

McKinsey küsitles enam kui 2200 ettevõtet Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Hispaaniast ja Suurbritanniast, ning küsitlusest selgus, et 55 protsenti usuvad, et juhul, kui ettevõtte käive jääb praegusele tasemele, tuleb järgmise aasta septembriks tegevus lõpetada. Praeguse olukorra jätkudes läheb pankrotti ilmselt kümme protsenti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetest.

«See on suur kulu finantssektorile,» ütles analüüsi kaasautor Zdravko Mladenov Reutersile ja lisas, et see on vaid üks näide mõjudest. Ta prognoosib veel ka tööpuuduse järsku kasvu ja ulatuslikku investeeringute vähenemist.