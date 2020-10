Koroonakriis võttis tüki SEB Eesti kasumist

SEB-i teatel on kasumi vähenemise põhjuseks, et pank on sellel aastal suurendanud võimalike laenukahjumite eraldisi 8,4 miljoni euro ulatuses. 2019. aasta samal perioodil vähendas pank laenukahjumite eraldisi 2,8 miljoni euro ulatuses.

Panga Eesti üksuste üheksa kuu tegevustulud ulatusid 130,2 miljoni euroni, mis on 1,6 miljonit enam kui eelmise aasta samal perioodil. SEB üheksa kuu tegevuskulud olid 45,7 miljoni euroni, mis on miljon eurot enam, kui eelmisel aastal samal perioodil.

2020. aasta üheksa kuuga on SEB majandustulemustelt arvestatud 9,2 miljonit eurot tulumaksu.

SEB-i laenuportfelli kasv oli kolmanda kvartali lõpus 5,4 protsenti ja hoiuste kasv 9,1 protsenti aastases arvestuses. Seejuures laenukasv on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ligi kaks korda aeglasem, samas kui hoiuste kasv on jäänud samale tasemele.

Ettevõtete laenuportfell aastakasv üheksa kuu arvestuses oli 3,7 protsenti, samas kui nende hoiused kasvasid 13,7 protsenti. SEB-i hinnangul on paljud ettevõtted pannud üleüldise ebakindluse tõttu oma uued äriprojektid ootele ning pigem on tegeletud olemasoleva äri ümberkorraldamisega.

«Laenuprojektide finantseerimise osas käib pankade vahel tugev rebimine, ehk on näha, et raha on hetkel enam kui tugevaid projekte millesse seda suunata,» kommenteeris SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik pressiteates.

Eraisikute laenuportfell suurenes 5,3 protsenti, samas kui nende hoiused kasvasid 11,3 protsenti. «Majapidamiste finantsseisund on püsinud tugev ja maksepuhkusi vajas vaid paar protsenti eraklientidest,» märkis Parik.

«Kliendid võtsid maksepuhkusi vastutustundlikult ja tänaseks on enamik maksepuhkusi lõppenud,» lisas ta ning märkis, et SEB jätkab ilma teenustasuta ja intressi muudatusteta maksepuhkuste väljastamist aasta lõpuni.

Pariku sõnul olid kolmanda kvartali lõpuks kodulaenu ja liisingu mahud taastunud kriisieelsele tasemele, mis lubab eeldada, et aasta viimane kvartal võib tulla aktiivne.

Ta lisas, et kiire reageerimine maksepuhkuste andmisel võimaldas koroonakriisi algfaasis ettevõtetel ja majapidamistel saada vajalikku hingamisruumi ning tänu sellele on ka panga klientide laenuteenindamise võime säilinud heal tasemel.