USA süüdistab Google’it monopoli kuritarvitamises

Kuid ka USA justiitsministeerium uuris sama pika aja vältel iseseisvalt Google’i käitumist turul ning tuli hoopis järeldusele, et Google rikub monopolivastast seadust. Teisipäeval andis monopolivastase võitluse agentuur teada, et olemasolevast seadusest piisab Google’i monopoolse käitumise lõpetamiseks.

Ettevõte rikub seadust, kui kasutab piiravaid lepinguid oma domineeriva positsiooni kindlustamiseks, tõkestab vaba konkurentsi ning teeb seega kahju klientidele.

Kauaoodatud uurimistulemuste järgi süüdistab monopolivastase võitluse agentuur Google’it, Apple’it ja nende teisi suuri partnereid konkurentsi piiravate lepingute ja lepete sõlmimises. Apple, telekomioperaatorid ja mobiilitootjad on pannud klientidele vaikimisi esimeseks otsingumootoriks Google’i, kel on enam kui 80-protsendiline osa internetiotsingute turul.

See tähendab, et kui iPhone’i omanik otsib midagi telefonis oleva Safari brauserist, saab ta otsingutulemused ja reklaamid automaatselt Google’i otsingumootori kaudu.

Justiitsministeeriumi sõnul kohtusid Apple’i tegevjuht Tim Cook ja Google’i juht Sundar Pichai (kummagi nime süüdistuses ei mainita) 2018. aastal, arutamaks, kuidas kaks ettevõtet saaksid teha koostööd otsingutulude suurendamiseks. Seejärel julgustas Apple’i tippjuht oma Google’i kolleegi: «Meie visioon on see, et me töötame, nagu oleksime üks ettevõte.»

Ehkki kumbki ettevõte pole avalikustanud, kui palju nende koostöö sisse toob, jääb see süüdistuses toodud arvestuste järgi vahemikku 15 kuni 20 protsenti Apple’i aastakasumist.

See tähendab, et Google on maksnud selle eest Apple’ile umbes 11 miljardit dollarit, mis on umbes kolmandik Google’i emafirma Alphabet aastakasumist, kirjutab The Wall Street Journal. Apple’i seadmed moodustavad umbes poole Google’i otsingute mahust.

Investeerimispanga Bernstein analüütik Toni Sacconaghi kirjutas juunis, et selle eest, et otsingumootor on vaikimisi esimene valik nii operatsioonisüsteemis kui ka häälotsingus Siri, maksab Google Apple’ile kaheksa miljardit dollarit aastas. Teiste analüütikute hinnangud on lähemal süüdistuses olevale.

Sacconaghi usub, et Google’it motiveerib suurt raha kulutama soov kaikaid kodarasse loopida Microsoftile, kelle otsingumootori Bing kasutamine tasapisi kasvab. Siiski on süüdistuses toodud hinnangute järgi Bingi turuosa seitse protsenti võrrelduna Google’i 88 protsendiga.

Google kavatseb ennast kaitsta ning on valmis ilmselt aastaid kestvateks kohtuvaidlusteks.

«Kohtuasi ei tee klientide abistamiseks mitte midagi,» ütles ettevõtte peajurist Kent Walker oma blogipostituses. «Vastupidi, see tõstab kunstlikult esile madalama kvaliteediga otsingualternatiivid, kergitab telefonide hindu ning teeb inimestele keerulisemaks nende teenuste saamise, mida nad soovivad.»

Mis puudutab partnerlust Apple’iga, ei erine see Walkeri sõnul teistest lepingutest, mida paljud ettevõtted üldjuhul tarkvara jagamisel kasutavad.

Apple’i ega Alphabeti investoreid süüdistused ei hirmutanud. Mõlema aktsiahinnad kerkisid teisipäeval pärast süüdistuse avaldamist kaks protsenti. Eilset börsipäeva alustas Google’i aktsia koguni 3,5-protsendilise tõusuga.

«Süüdistus paistab olevat ahtake, kuid üsna tugev,» ütles Pennsylvania ülikooli õigusteaduskonna professor Herbert Hovenkamp ajalehele The New York Times. «Keskendumine domineeriva kompanii piiravatele lepingutele on sama vana kui Shermani seadus,» lisas ta. Nn Shermani akt või seadus, mis kehtib aastast 1890, on monopolivastase seaduse vundament.

Spetsialistide sõnul meenutab Google’i vastu algatatud kohtuasi väga 1998. aastal algatatud kohtuasja Microsofti vastu. Süüdistuse järgi kasutas Microsoft oma turujõudu personaalarvutite tarkvaraturul, takistades konkureerivate internetibrauserite kasutamist. Valitsust saatis edu ning kohtuotsuse järgi oli Microsoft korduvalt rikkunud monopolivastast seadust.

Eksperdid usuvad, et isegi kui justiitsministeerium suudab tõestada, et Google on monopol ning kasutab oma monopolistlikku jõudu kurjalt ära, võib kohtul olla keeruline välja mõelda, kuidas otsinguturul konkurentsi suurendada.

«Otsingumootori loomine pole kerge,» kommenteeris Reutersile Clevelandi ülikooli juuraprofessor Chris Sagers. «On äärmiselt ebatõenäoline, et mõni teine ettevõte võib muutuda Google’ile tõsiseks konkurendiks,» lisas ta.