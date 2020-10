Konkurentsiamet algatas MM Grupi ja Forumi koondumise osas täiendava menetluse

UP Invest OÜ – nüüd MM Grupp OÜ – teatas 31. augustil, et plaanib osta Forum Cinemase kinoärid Eestis, Lätis ja Leedus. Forum Cinemase ost aitab MM Grupi teatel ettevõttel senisest paremini kanda kinnitada Leedu turul. Tehingu hind on 65 miljonit eurot.

Osapooled loodavad tehinguga lõpule jõuda selle aasta lõpuks või hiljemalt järgmise aasta alguseks. Tehing jõustub pärast heakskiidu saamist Eesti, Läti ja Leedu konkurentsiametitelt.

Endise UP Investi ja Forum Cinemas OÜ koondumisteade esitati konkurentsiametile 21. septembril. Konkurentsiseaduse kohaselt peab amet teate esitamisest 30 kalendripäeva jooksul andma koondumiseks loa või tegema otsuse alustada täiendav menetlus.

Täiendava menetluse algusest on ametil kohustus nelja kuu jooksul teha otsus koondumise lubamiseks või keelamiseks.

Koondumise tulemusena tekib horisontaalne kattuvus kinofilmide linastamise turul Tallinnas ja Tartus, kus poolte ühine turuosa ületab 15 protsenti.

Vertikaalselt on koondumisega seotud kinofilmide levituse turg Eestis, kuna MM Grupi kontserni kuuluv Estonian Theatrical Distribution OÜ – tegutseb kaubamärgi all «Hea Film» – vahendab Eesti kinodele erinevate filmitootjate toodangut ning selle turuosa ületab 25 protsendi määra vastaval kaubaturul.

Forum Cinemas OÜ on Baltimaade kinode operaator, mille kinodeks on Tallinnas Coca-Cola Plaza, Tartus Ekraan ja Viljandis kino Centrum. Lätis on Forum Cinemasil üks ja Leedus viis kino.

Forum Cinemas OÜ kuulub Soome kinooperaatori Finnkino Gruppi, mis omakorda kuulub Odeon Grupi koosseisu, mille omanikuks on 2017. aasta märtsist USA kinokett AMC.

MM Grupp OÜ on valdusfirma, millele kuuluvad ettevõtted tegutsevad muu hulgas tervishoiu-, meedia-, kinnisvara-, jaekaubanduse- ning jaeteeninduse valdkondades. UP Invest OÜ teatas 19. oktoobril, et ühineb emaettevõttega MM Grupp ning jätkab tegutsemist MM Grupp OÜ nime all.