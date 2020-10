Teise samba reform sai rohelise tule

Ehkki oli arvata, et riigikohtu otsus presidendi taotluse kohta kuulutada teise samba pensionireformi seadus põhiseaduse vastaseks tuleb raskelt, oli tegelik lahend pigem üllatav. Olid ju need, kes söandasid varem avalikult otsust prognoosida, pigem arvamusel, et riigikohus kuulutab pensionireformi seaduse põhiseaduse vastaseks. Aga kohtusüsteemi kõrgeim aste lükkas presidendi taotluse tagasi ja riigipea kuulutas pensionireformi seaduse eile seejärel ka välja. Seega on inimestel uuest aastast õigus teise samba pensionifondidest raha välja võtta ning seda kas ise edasi investeerima hakata või lihtsalt laiaks lüüa.