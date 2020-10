Pangaliit saab uue juhi

«Ilma kahtluseta on pankade kõige olulisem ülesanne praegu aidata Eesti ettevõtetel ja majapidamistel tulla koroonakriisist läbi kiiresti ja sujuvalt ning võimalikult vähese kahjuga,» ütles Parik pressiteate vahendusel.

Lähtudes ennekõike sellest eesmärgist, jagunevad Pangaliidu fookusvaldkonnad lähema kahe aasta jooksul kolme rühma. «Esiteks keskendumegi sellele, et aidata majandusel tulla stabiilselt ja rahulikult kriisist läbi,» märkis Parik. «Lisaks suuname tähelepanu tegevustele, mis on suunatud innovatsiooni edendamisele ja bürokraatia vähendamisele pangateenuste kasutamisel,» lisas Parik.

Erki Kilu sõnul ilmestas viimaseid aastaid pankade jaoks kaks suurt väljakutset: hakkama saamine rahapesuküsimustega ja tänavu lisandunud tegelemine koroonakriisi mõjudega. «Pangaliidu algatuste kõrval oleme pidanud tegelema intensiivse selgituse ja suhtlusega, et vastata küsimustele, mis on ühiskonnas tõstatatud. Samas oleme täitnud valdava osa kaheks aastaks seatud eesmärkidest, mis on seotud panganduse konkurentsivõime, uuendusmeelsuse ja mainega,» tõdes Kilu. «Koos oleme turule toonud uuenduslikke tooteid – viipemaksed, välkmaksed ja nimemaksed. Lisaks võtsime kasutusele avatud panganduse standardid,» tõi Kilu välja.