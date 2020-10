LHV Group kasvatas koroona kiuste korralikult kasumit

AS LHV Pank teenis üheksa kuuga puhaskasumit 21,6 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 1,3 miljonit eurot. Kuivõrd LHV edestab kehtivat finantsplaani konsolideeritud kasumi osas 8,3 miljoni euro võrra, avaldab ettevõte uuendatud finantsplaani 2020. aasta oktoobris, teatas ettevõte börsile.

2020. aasta kolmandas kvartalis teenis AS LHV Group 10,8 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. AS LHV Pank teenis 10,7 miljonit eurot puhaskasumit, sealjuures 1,2 miljonit eurot puhaskasumit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis 800 000 eurot puhaskasumit.

Võrreldes selle aasta teise kvartaliga kasvas konsolideerimisgrupi puhaskasum 7,2 miljoni euro võrra ehk kolmekordistus. Võrreldes 2019. aasta kolmanda kvartaliga kasvas puhaskasum 2,8 miljoni euro võrra ehk 35 protsenti. Grupi omakapitali tootluseks kujunes 18,9 protsenti. Osaliselt vähendati varasemalt moodustatud laenude allahindlusi.

LHV Groupi varade maht suurenes kolmandas kvartalis 4,1 miljardi euroni ehk 10 protsenti. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 52 miljoni euro võrra 1,86 miljardi euroni ning konsolideeritud hoiused suurenesid 129 miljoni euro võrra 3,22 miljardi euroni.

Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 57 miljoni euro võrra ning hoiuseplatvormidega kaasatud hoiused vähenesid 137 võrra. LHV poolt juhitud fondide koondmaht kasvas kolmandas kvartalis 56 miljoni euro võrra 1,5 miljardi euroni.

Kvartaliga kasvas LHV pangaklientide hulk rohkem kui 11 000 võrra ja panga klientide koguarv ületas 235 000 kliendi piiri. Teise pensionisamba aktiivsete klientide arv suurenes kvartaliga enam kui 4000 võrra.

Kolmandas kvartalis olid positiivse tootlusega kõik LHV Varahalduse hallatavad pensionifondid, seejuures parimat tootlust näitasid suurema aktsiariskiga fondid. Turu parima tootlusega fond kolmandas kvartalis oli LHV Pensionifond Roheline, mille kolme kuu tootlus oli 20,4 protsenti.

«Meie kliendid on antud maksepuhkuseid suuresti kasutanud ettevaatusabinõuna likviidsuse tagamiseks. Selle heaks tõestuseks oli septembrikuu, kui maksepuhkustega seotud 54 miljonist eurost lõppema pidanud laenudest lükati makseid edasi ainult 6 miljoni euro ulatuses,» ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu ning lisas, et panga laenuportfelli 52 miljoni eurost kasvu iseloomustas pigem nõudluse, mitte pakkumise langus.

Toomsalu märkis, et vaadates aga prognoositavale majanduslangusele poliitilise vastusena pakutavate miljardite eurode mahtu, peaksid Eesti ettevõtted valmistuma järgmiseks majandustõusuks. «Reaalne maailm on küll keerulisem, sest majanduslangus viib võimendatud mõjuga investeeringute vähenemiseni, samuti tuleb erinevad toetused ja saadud laenud kasu saamiseks kõigepealt tootlikult paigutada,» lisas ta.

«Kuid siiski, poliitilisi ja keskpankade meetmeid arvestades jõuab arvestatav osa vahenditest rahaturgude kaudu ka reaalmajandusse. Kas see kõik on hea või mõistlik, jäägu majandusteooria aruteludesse, aga tänaste investeerimisotsuste puhul matemaatikat ignoreerida ei tohiks,» nentis juhataja.

Ta tõi välja, et lühiajaliselt on peamine voorus endiselt likviidsus ning taoline investeeringute tegemise soovitus on suunatud ettevõtetele, kelle rahavarud on piisavad või juurdepääs finantseeringule hea. «Samamoodi tasuks vastavate investeeringute puhul läbi mõelda jätkusuutlikkus ja sobivus tulevikku,» ütles Toomsalu.

«Septembris viisime lõpule LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise. Kuna emissiooni esialgne maht 25 miljonit eurot märgiti 3,4-kordselt üle, suurendasime emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 35 miljoni euroni,» märkis juhataja.

Toomsalu lisas, et kvartalijärgselt ehk oktoobri alguses viis LHV lõpule tehingu, mille käigus omandas pank Danske Eesti ettevõtete, korteriühistutega ja avaliku sektoriga seotud krediidiportfelli. «Tehingu lõplikuks mahuks kujunes 273 miljonit eurot. LHV Panga laenuportfell kasvas tehingu tulemusena 254 miljoni euro võrra ja ületas esimest korda 2 miljardi euro piiri,» märkis ta.

«Jätkuvalt oleme taotlemas LHV Kindlustuse tegevusluba. Loodame finantsinspektsioonilt tegevusloa saada aastavahetuse paiku. Paralleelselt tegeleme infosüsteemide ettevalmistamise, inimeste värbamise ja teenuste turuletoomise ettevalmistamisega,» ütles Toomsalu.