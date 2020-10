Koroona andis hoobi Swedbanki hiigelkasumile Eestis

Ta lisas, et pank jätkab ka pärast erilahendust maksepuhkuste andmist vastavalt klientide vajadustele. «Meile teadaolevalt on valdav enamus klientidest valmis pärast maksepuhkuse lõppu asuma uuesti laenu tasuma vastavalt maksegraafikule,» märkis Lepp.

Maksepuhkuste võimalus pikenes

Panga teatel tuli kolmandas kvartalis jätkuvalt rinda pista kestva Covid-19 pandeemiaga. Leevendusmeetmena pankade poolt klientidele pakutavate maksepuhkuste korra kehtivusaega pikendati septembri lõpuni, kuigi maksepuhkuste nõudlus on panga hinnangul vähenenud. Osa maksepuhkuse võimalust kasutanud klientidest tasub Swedbanki teatel laenumakseid juba vastavalt varasematele maksegraafikutele.

Märtsi lõpust kuni septembri lõpuni taotleti Swedbankist maksepuhkust üle 12 000 eraisiku krediiditoodete lepingule. Septembri lõpu seisuga on kehtivaid maksepuhkuse lepinguid eraisikutel ligi 8700, nendest umbes 4900 on väikefinantseerimise lepingud ning ligi 3700 eluasemelaenulepingud. Alates märtsist on sõlmitud maksepuhkuse leping 1533 ärikliendiga.