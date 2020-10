UP Invest OÜ ühineb emaettevõttega MM Grupp

Lisaks ühinemisele toimuvad muudatused ka ettevõtte juhtkonnas. Nimelt on UP Investi juhatuse liige Sven Nuutmann otsustanud ettevõttest lahkuda ning võtta vastu uued väljakutsed väljaspool kontserni.

Nuutmanni sõnul on Postimees Grupis ja UP Investis veedetud aastad olnud ääretult huvitavad ja tehtud on suuri asju. «Nüüd aga soovin võtta pikema puhkuse, et tuleval aastal olla taas avatud uutele ettevõtmistele,» ütles Nuutmann, vihjates, et soov on jätkata ettevõtluses omaniku positsioonilt.