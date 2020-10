UP Invest kaasab teleärisse strateegilised partnerid

Uue loodava äri tegevjuhina alustav Jüri Pihel sõnas, et praegune peamine väljakutse on hoida ja arendada traditsioonilise telerivaatamise tugevusi ning minna kaasa uue meedia loodud võimalustega. «Televisioonil läheb praegu väga hästi ja me teeme kõik, et see oleks nii ka aastate pärast».