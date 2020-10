SEB: viiruse teine laine tõi tagasi ettevaatlikkuse tarbimises

«Kui suvekuud süstisid tarbijatesse ostuoptimismi, siis september koos viiruse teise lainega on toonud tagasi tarbimisettevaatlikkuse,» ütles SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt pressiteate vahendusel.

«Võrreldes suvega näitasid kukkumist väljas söömise valdkond, transpordivaldkond on endiselt ligi 10-protsendilises languses ning ka turismivaldkonna seis on endiselt nukker – vahepeal pisut kosunud kulutused näitasid taas üle 60-protsendilist kukkumist,» märkis Kitt.

Sügise saabumisega on Kiti sõnul pihta saanud ka sise- ja lähiturism. «Näiteks ainult septembrikuuga, kuhu jäi ka niinimetatud Balti reisimulli lõhkemine, vähenesid eestlaste kulutused Lätis ligi 60 protsenti ning lõunanaabrid tarbisid meie juures 40 protsenti vähem kui veel kuu aega varem,» nentis ta.

Toidu- ja supermarketite käibed ning kevadet ja suve ilmestanud kodukaupade kõrged kasvunumbrid said mõõduka jätku ka septembris, kui võrreldes möödunud aasta sügisega täheldas SEB analüüs kuni 7-protsendilist kasvu.

Septembris on hakanud vähenema eestimaalaste kulutused väljas söömisele – kui suvekuudel olid antud valdkonna kulutused eelmise aasta numbritest isegi veidi suuremad, siis septembris näeme panga hinnangul mullusega võrreldes 7-protsendist vähenemist.

Vanusegruppide lõikes paistavad SEB hinnangul kõige ettevaatlikumad olevat inimesed vanuses 36 kuni 50 aastat, kelle puhul on tarbimine aastate võrdluses vähenenud rohkem kui 4 protsenti. Soolise võrdluse poolest on meeste tarbimine naiste omast rohkem kukkunud ja on keskmiselt 4 protsendi võrra naiste omast ettevaatlikum.