Soome minister ei toeta kütuse hinnatõusu: CO2 vähendamiseks peab olema teisi teid

Harakka avaldus läheb vastuollu tema enda ministeeriumi ja ülikoolide tehtud hiljutise uuringuga, mille lõpptulemus oli, et aktsiiside tõstmine on üks efektiivseim viis CO2 heitmete vähendamiseks. Veelgi enam, raport ütles, et ilma bensiini ja diisli hinnatõusuta pole kliima- ja keskkonnaeesmärkide täitmine võimalik.