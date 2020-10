Lido restoraniketi ülevõtmine läks Eestis luhta

Mis põhjusel kahe ettevõtte koondumine lõpetati, konkurentsiamet oma põgusas teates ei selgitanud. Tavaliselt tõmbab riigiamet pidurit, kui kardab, et ühes sektoris tekib liiga suure turujõuga ettevõte, kes võib kahjustada konkurentsi, tõsta oma äranägemise järgi hindu ja peletada uued tegijad eemale. Märkimisväärne on see, et Läti konkurentsiamet andis tänavu juulis liitumisele oma õnnistuse.