Nädalakommentaar: mida tähendaks Joe Bideni võit aktsiaturgudele?

Suhete taastamine Hiinaga pole tõenäoline

Valitsuse suuremate kulutuste ja kõrgemate maksude kombinatsioon ei muudaks põhimõtteliselt USA riigi rahanduse olukorda – SEB hinnangul peaks 2020. aasta järgne eelarvepuudujääk olema umbes 5% SKPst, mis jääb enne COVID-19 pandeemia puhkemist nähtud tasemele. Riigivõlg läheneb 140%-le SKP-st, kuid kumbki kahest suuremast poliitilisest jõust ei näi olevat valmis seda pikaajalist väljakutset vastu võtma. Föderaalreservi poliitika muutumine on veelgi vähem tõenäoline. Võib juhtuda, et Biden järgib Obama eeskuju ja jätab praeguse keskpanga juhi ametisse. Paljud eksperdid kiitsid Jerome Powelli Föderaalreservi julge tegevuse eest pandeemia ajal. Isegi kui Valge Maja uus administratsioon otsustab ta välja vahetada, ei mõjuta see ilmselt Föderaalreservi rahapoliitikat, kuna madalad intressimäärad on demokraatidele sama kasulikud kui vabariiklastele. Seetõttu on peaaegu vältimatu, et madalad tootlused sunnivad jätkuvalt dollari vahetuskurssi langema.

Teine oluline tegur, millel on viimase nelja aasta jooksul olnud suur mõju aktsiahindade dünaamikale, on rahvusvaheline kaubandus. Investorid näivad arvavat, et Bideni võit tähendaks vähem ettearvamatust ja kindlaks otstarbeks määratud karistusmeetmeid (nagu imporditariifide tõstmine) kui Trumpi ametiajal. Neil võib olla õigus, kuid ilmselt ainult teatud piirini. Oleks naiivne eeldada, et demokraatlik valitsus loobub protektsionistlikest meetmetest. Joe Bideni valimisprogrammis on palju punkte, mis sarnanevad väga Trumpi 2016. aasta loosungitega (föderaalsete riigihangete läbiviimisel põhimõte „osta Ameerikast“) ja mõnel juhul lähevad poliitilised ettepanekud veelgi ekstreemsemaks (selle hea näide on kaupade saatmine ainult Ameerika laevadel). Suhete taastamine Hiinaga pole samuti tõenäoline, kuna ebaausate kaubandustavade vastu võitlemise idee on populaarseks saanud poliitilise spektri mõlemas otsas. Traditsiooniline arusaam, et demokraatlik partei soosib vabakaubandust (ja ekspordile suunatud välisettevõtteid), pole enam õige.