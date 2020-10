Eestlaste lemmikaktsiad: osta Teslat, müü Tallinna Sadamat

LHV teatas, et nende klientide seas oli kolmanda kvartali jooksul enim kaubeldud aktsiaks elektriautotootja Tesla, mis augustikuus aktsia lõhki lõi, nii et ühest aktsiast sai viis. Kolmanda kvartali jooksul Tesla aktsia hind kahekordistus, jõudes 430 dollari lähedale. Tänaseks on aktsia veel kümmekond dollarit kallim. Ettevõte teatas septembris, et tahab hankida viis miljardit dollarit lisakapitali.