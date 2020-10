Baltika heidab mehed üle parda

Tellijale

Kolmanda kvartali lõpus oli Baltikal 1,09 miljonit eurot vaba raha – seis, millist pole moerõivaste tootja näinud aastaid, isegi siis, kui ettevõte oli investoritelt taas ja taas lisaraha küsinud. Eelmise aasta kolmanda kvartali lõpus oli Baltika kontodel viis korda vähem raha.

Tundub, et Eesti üks tuntumaid ettevõtteid on uue juhi Flavio Periniga uut hingamist saamas. Kolmandas kvartalis saadi küll pool miljonit eurot kahjumit, kuid kahjum oli üle poole väiksem võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga, mil see oli 1,2 miljonit.

«Meie kõige olulisem ülesanne on rahavoogude õige haldamine,» selgitas Perini kolmanda kvartali majandustulemusi kommenteerinud pressikonverentsil. Sellega seoses on ettevõte vaadanud üle kulud ning minemas üle uuele ärimudelile. «Kulude kahandamine on meie jaoks väga oluline teema,» lisas juht.

Juhi sõnul on Baltika esmane ja kõige olulisem ülesanne järgmise pooleteise kuni kahe aasta jooksul luua finantsiliselt stabiilne ja kasumlik ettevõte.

«Tänu ulatuslikule ja laiapõhjalisele kulude kokkuhoiule viimastel kuudel on head väljavaated, et oma peamist eesmärki täidame juba sel aastal,» selgitas Perini, kelle sõnul ei näe ta võimalustki, et järgmisel ja ülejärgmisel aastal ei olda kasumis.

Siiski tuleb arvesse võtta, et Baltikas, mis oli veel aasta alguses pankroti äärel, käib saneerimine. Ettevõtte selle aasta üheksa kuu tulemusena näitas ettevõte kasumit, kuid kolme kvartali kokkuvõttes saadi nii hea tulemus tänu 4,62 miljoni suurusele võlausaldajate nõuete ümberstruktureerimisele ning tootmishoonete rendilepingute allahindlusele summas 1,32 miljonit eurot.