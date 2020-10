Turismifirmad: EL-i soovitused kahjustavad kogu Euroopa turismi

Liidu teatel on soovitused liiga ebamäärased ja tuleks muuta konkreetsemaks, et soodustada euroopaülese ühtse ja läbipaistva reisikeskkonna tekkimist.

Peamine probleem on Luguse sõnul endiselt see, et iga liikmesriik kehtestab piiranguid oma äranägemise järgi ja väga lühikeste etteteatamisaegadega. «See mõjub turismisektorile halvavalt, sest pakutavaid reisiteenuseid ei saa üleöö avada, muuta ja maha võtta,» nentis ta.

Ta lisas, et elame ka edaspidi olukorras, kus riikide ja piirkondade riskitase on pidevas muutumises. «Kui samal ajal on piiriülese liikumise reglement riigiti erinev, tekitab see topeltkeerulise olukorra,» ütles ta.