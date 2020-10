Aas: valitsus jõudis Nordica toetamise osas konsensusele

Aas lisas, et valitsuskabinetis jätkatakse eelnõu arutamist, millest tulenevalt viiakse sisse täpsustused. «Ma loodan, et veel selle nädala jooksul toimub valitsuse täiendav istung, kus raha eraldus – kokku siis 30 miljonit – otsustatakse,» ütles Aas.

Abimeetme kogusumma koosneb Nordica aktsiakapitali suurendamisest 22 miljoni euro võrra ning ettevõttele 8 miljoni eurose subsideeritud intressiga laenu andmisest. Euroopa Komisjon kiitis riigiabi heaks tänavu augustis.

Rahandusminister Martin Helme märkis omalt poolt, et Nordica rahastamise otsus on õhus olnud pikka aega, eelkõige vaidluse tõttu Regional Jeti 49-protsendise osanikuga Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Ta selgitas, et vaidluses olid üleval vastastikused nõuded, kuid nüüdseks on Helme sõnul nende osas selgust saadud ja põhimõtteline kompromisskokkulepe LOT-iga saavutatud.

«Mitte meie ei osta poolakaid välja, vaid poolakad maksavad meile 1,7 miljonit eurot selle kokkuleppe kohaselt, mis peaks siis olema meid rahuldav positsioon seal,» rääkis minister.

Samuti peab Helme sõnul Nordica nõukogu enne valitsuse lõplikku otsust heaks kiitma ettevõtte uue äriplaani. «Valitsus ei saa anda raha äriplaanile, mis ei ole formaalselt veel fikseeritud,» lisas ta.

Helme toonitas ka, et kui valitsus põhimõttelist heakskiitvat otsust poleks teinud, oleks Nordica ja veel mitmed sellega otseselt seotud ärid läinud pankrotti.

«Ja kahjuks poleks see pankrot tähendanud seda, et me saaks käed puhtaks pühkida ja öelda, et me pääsesime siit null euroga, vaid sealt oleks ikkagi tekkinud edasised vaidlused ja nõuded, mida me niikuinii oleks ka pidanud hakkama maksumaksja rahaga katma,» ütles ta.

Ta leidis, et taolises olukorras on mõistlik püüda saavutada Eestist lendude jätkumine majanduslikel alustel nõnda, et Nordica toetamine toimiks kapitalisüsti, mitte tagastamatu abina.

«Ühel hetkel me kas saame hakata tulu sealt teenima – kes usub sellesse, kes ei usu – või kui see firma on reorganiseeritud, siis me saame selle firma erastada ehk siis teistpidi oma raha tagasi,» märkis Helme.

Lisaks Regional Jeti ja LOT-i vahelisele vaidlusele, võib Nordica jätkusuutlikkust ohustada septembris tehtud Harju maakohtu otsus, mille kohaselt peavad Nordica ja Transpordi Varahaldus maksma pankrotistunud Estonian Airi töötajatele välja 2015. aastal maksmata jäänud töötasu ehk Nordica võib olla pankrotistunud Estonian Airi võlgade õigusjärglane.

Minister Aas ütles neljapäeval, et kohtuotsus on edasi kaevatud ning Nordica ja Regional Jeti advokaatide sõnul ei ole otsus piisavalt põhjendatud.

«Advokaatide sõnul on edu tõenäosus väga suur,» lausus Aas ja lisas, et täpsemalt ta kohtuotsust protsessi poolelioleku tõttu ei kommenteeri.

Neljapäevasel valitsuse istungil arutatud eelnõu kohaselt oleks Aasa volitatud pärast LOT-iga Regional Jet OÜ-st 49 protsendi suuruse osa omandamiseks eellepingu sõlmimist otsustama Nordica aktsiakapitali suurendamine 22 miljoni euro võrra, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Samuti oleks eelnõu heaks kiitmisel Nordica ja Kredex alustanud läbirääkimisi käibekapitalilaenu lepingu sõlmimiseks summas 8 miljonit eurot, tähtajaga 2026. aasta 31. detsember.