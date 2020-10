Riigid, kellel on võimalik turult vabalt laenata, on tõenäoliselt võimelised kümnendi keskpaigas oma avaliku sektori võlakoormuse stabiliseerima, ütles IMFi fiskaalpoliitika üksuse juht Vitor Gaspar Financial Timesile antud intervjuus. See tähendab, et need riigid ei pea tõstma makse ega kahandama kulutusi.