Rail Baltic andis ajutisele tegevjuhile alalised volitused

«Uuel meeskonnal on laiaulatuslik kogemus projekti tehnilise teostamise ja sidusrühmade vaheliste suhete edendamise alal. Ametisse asuv tehniline juht Marc-Philippe El Beze on staažikas kiirraudteede ehituse juht, kellel on aastakümnete pikkune praktiline kogemus mitmelt poolt maailmast,» ütles nõukogu esimees Anrī Leimanis.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis loodud selleks, et koordineerida Rail Baltica projekti elluviimist - taristu ehitamist kiirraudteeliinile Tallinnast Leedu-Poola piirini. RB Rail AS on Rail Baltica projekti keskne koordinaator. Ettevõtte tegevusvaldkonnad on raudteeliini projekteerimine, ehitamine ja turustamine.